Глава Чечни провел 26 декабря в Грозном свою пятую большую пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что сотрудников СМИ, объявленных «иноагентами», «нужно сажать пожизненно» или «выгонять» из России.

«Если мое мнение хотите знать, этих продажных „иностранных агентов“ нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары», — цитирует РИА Новости ответ Рамзана Кадырова на вопрос, какую ответственность должны нести представители изданий, объявленных «иноагентами».

Он также прокомментировал сообщения, что в Чечне массово похищают родственников людей, критикующих власти республики.

«Эти слухи распускают европейские блогеры, которые откровенно поддерживают терроризм. Некоторые даже писали, что за уходящий год у нас без вести пропало порядка 5 тыс. человек. <...> Те, кто распускают такие слухи, всячески стараются оговорить нас. Мы неоднократно опровергали их утверждения», — приводит его слова ТАСС.

По словам Кадырова, за последние три года в республике было 317 сообщений о пропавших без вести. «Из них установлено местонахождение 264 человек. Остальные 48 материалов были направлены в территориальные органы субъектов Российской Федерации», — заключил глава Чечни.

Затронул он и тему Украины. «Украинский проблемный вопрос — это даже не уровень президента, это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил. Или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но все-таки есть государственные нормативно-правовые договоренности, что не позволяют принимать такие решения. Но мое убежденное мнение, что если господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда будут так вести себя, то Украину давно должны присоединить к нашей стране», — сказал Кадыров.

«Единственная возможность применять какие-то санкции или какое-то решение к другому человеку — только после решения суда»



Вопросы наказания должны рассматриваться в суде, отреагировал на слова Кадырова секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян: «Если человек что-то высказал или сделал, и у нас есть к нему претензии, то мы должны обратиться в суд и суд должен решить, делал ли человек деяние какое-то, которое противозаконно и не соответствует, так скажем, нашей Конституции и нашему закону. Единственная возможность применять какие-то санкции или какое-то решение к другому человеку — только после решения суда», — сказал он.

«Кадыров не подсуден никакому российскому суду, ему вообще не указ никакие российские законы»



Политолог Федор Крашенинников объяснил заявления Кадырова безнаказанностью: «Очень многие вещи он делает только потому, что может это делать». На словах Кадырова о кровной мести политолог напомнил, что в России любого другого человека за подобные высказывания сразу бы обвинили в экстремизме: «Конечно, это еще раз нам доказывает, что Рамзан Ахматович Кадыров не подсуден никакому российскому суду, ему вообще не указ никакие российские законы, потому что все, что он говорит, очевидно, противоречит законам Российской Федерации».