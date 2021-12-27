15 лет строгого режима 65-летнему ученому

Петрозаводский городской суд признал главу карельского «Мемориала»* виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

Сегодня в суде пересматривали эпизоды из дела по статьям, по которым ранее Дмитриева оправдали.

Юрий Дмитриев открыл массовые захоронения репрессированных в урочище Сандармох. Его преследование началось в 2016 году с обвинений в том, что он фотографировал обнаженной свою приемную несовершеннолетнюю дочь. Историк объяснял, что делал это для наблюдений за развитием ребенка по совету педиатров (они подтвердили это в суде). В 2017 году ему также предъявили обвинения в хранении оружия, а спустя год назначили по этому делу 2,5 года ограничения свободы, а по делу о фотографиях оправдали. Через несколько месяцев оправдательный приговор был отменен, позже Верховный суд дал историку 13 лет колонии строгого режима по делу о насильственных действиях.

«Аргументом того, что он, скорее всего, невиновен является то, что он давно был оскоминой на зубах силовиков»



Правозащитник, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева в комментарии NT пояснила, что Дмитриев был оскоминой для силовиков: «Поверить в то, что он маньяк невозможно. Находясь за решеткой, он очень переживал за эту девочку, он считает, что ее заставили дать эти показания. Следствие говорит, что есть фотографии, где она голая и он фиксирует фотографии, как ребёнок растёт. Исходя из здравого смысла, мы понимаем, что все приемные родители несут ответственность за детей, поэтому они стараются фиксировать до мелочей, как они выросли, какой размер обуви, сколько весят. Похоже, это и было в истории с Дмитриевым, потому что его бы не оправдал суд. Аргументом того, что он, скорее всего, невиновен является то, что он давно был оскоминой на зубах силовиков. Несколько раз пытались найти хоть что-то в его деятельности и вот что-то нашли».

«Любой оправдательный приговор в нашей системе рассматривается как брак в работе»



Адвокат Юрия Дмитриева Роман Масалев уверен, что причиной приговора стала профессиональная деятельность ученого: «Конечно, мы уверены в том, что преследование Юрия Алексеевича происходит из-за его профессиональной деятельности, другой момент в том, что любой оправдательный приговор в нашей системе рассматривается как брак в работе», — заявил он. По его словам, сегодняшний приговор — именно то, чего добивалась прокуратура, и выиграть такой процесс в российской судебной системе сегодня почти невозможно.

«Чиновники и силовики, они, в принципе, могут делать с нами все, что угодно»



«В этой ситуации страшно не только такое общественное состояние, не только эти новые правила игры и деградация общественной жизни, которая прошла с момента Болотной 10 лет назад. Страшно в этой ситуации именно то, что чиновники и силовики, они, в принципе, могут делать с нами все, что угодно», — подчеркнул сооснователь Свободного университета и редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

«После двух оправдательных приговоров по тому же обвинению судья выносит обвинительный приговор в точности такой, как хочет прокуратура»



В «Международном Мемориале» назвали приговор неправовым решением. «После двух оправдательных приговоров по тому же обвинению судья, не особенно утруждаясь изучением материалов, выносит обвинительный приговор в точности такой, как хочет прокуратура. Думаю, что это неправовое решение будет отменено, несомненно, со временем. Вопрос только в том, сколько времени на это потребуется. <…> Дальше будем, естественно, обжаловать этот приговор, поскольку это приговор первой инстанции», — отметил председатель правления «Международного Мемориала»* Ян Рачинский.

«Через 50 лет об этом процессе будут писать как о позорном, как сегодня оценивают многие процессы, прошедшие в 1937 году»



Писательница Людмила Улицкая в связи с делом историка вспомнила 1937 год. «Это конфликт между Дмитриевым и каким-то руководством местным, которое мстит ему за непослушание. Потому что то, чем занимался Дмитриев, это была деятельность, которую государство должно было поддерживать изо всех сил, потому что он пытался сохранить память о людях, погибших в тех местах, таких людей погибли тысячи. То, что он делал, это священный долг каждого человека, не говоря уже христианина, поэтому я не думаю, что в этом приговоре есть хотя бы малейшая доля справедливости. Это глубокая несправедливость, имя Дмитриева, по моим понятиям, войдет в историю. Через 50 лет об этом процессе будут писать как о позорном процессе, также как сегодня оценивают многие процессы, прошедшие в 1937 году», — сказала она.

В марте 2021 года Юрий Дмитриев подал в ЕСПЧ жалобу на свое уголовное преследование в России.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»