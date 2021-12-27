Погиб основатель проекта «Спутник и Погром» националист Егор Просвирнин

О смерти Просвирнина сообщил в Twitter политик Роман Юнеман. Telegram-канал «112» пишет, что Просвирин выпал из окна, его тело нашли возле дома в центре Москвы. Рядом нашли газовый баллончик и нож, по предварительной информации, блогер выбросил их из окна перед падением. Соседи рассказали, что в квартире ругались. По неподтвержденной информации, Просвирин был в наркотическом опьянении, предсмертной записки он не оставил.

Тело Просвирнина опознала жена.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что все произошло на Тверском бульваре в Москве, где блогер снимал квартиру. Просвирнин в момент падения был без одежды.

Летом 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт националистической направленности «Спутник и Погром» за «распространение информации экстремистского и террористического характера».