Умер лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту

О его смерти сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Туту был одним из самых известных борцов с апартеидом — режимом правления белого меньшинства в Южно-Африканской республике, существовавшим с конца 1940-х до 1994 года. Он стал первым чернокожим преподавателем англиканской семинарии в стране, первым чернокожим епископом Йоханнесбурга, возглавлял Южно-африканский совет церквей и Всеафриканскую конференцию церквей.

После демонтажа апартеида Туту возглавлял Комиссию правды и примирения, созданную для расследования политически мотивированных преступлений времен расовой сегрегации. Она амнистировала примерно десятую часть обвиняемых в политических преступлениях, напоминает «Радио Свобода»*.

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