NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб»

Ожидается, что крупнейший и самый мощный в мире космический телескоп проработает не менее 5-10 лет, находясь на гало-орбите вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце — Земля. Перелет займет 4 недели, за это время он должен развернуть теплозащитный экран и оптическую систему.

Трансляция запуска велась на YouTube.

«Джеймс Уэбб» станет одной из основных космических обсерваторий нового поколения, которая будет исследовать самые разные объекты во Вселенной в инфракрасном диапазоне волн, продолжая наблюдательные программы «Хаббла» и «Спитцера», пишет научно-популярное издание «N+1».

На создание телескопа ушло 25 лет, комплексные испытания заняли почти три года, а первые научные наблюдения стартуют не ранее, чем через полгода после запуска.

Сейчас на околоземной орбите работает «Хаббл», который, несмотря на рекордный срок функционирования (запущен в 1990 году) и сбои, должен вести с «Джеймсом Уэббом» совместные наблюдения вплоть до завершения своей работы. Согласно расчётам, «Хаббл» должен сойти с орбиты после 2030 года.