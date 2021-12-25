Умер писатель Альберт Лиханов

О смерти Лиханова сообщил Российский детский фонд, которым литератор руководил 34 года, он также возглавлял Фонд защиты детей.

Лиханов родился в 1935 году в Кирове. После школы уехал в Свердловск, где окончил отделение журналистики Уральского государственного университета. Затем работал в «Кировской правде», был главредом газеты «Комсомольское племя» в Кирове и собкором «Комсомольской правды» в Новосибирске.

Его первый рассказ «Шагреневая кожа» был опубликован в журнале «Юность» в 1962 году. Позднее Лиханова пригласят в Москву, где он более 30 лет проработает главным редактором молодежного журнала «Сфера».

Лиханов писал для детей и подростков, по некоторым его произведениям сняли фильмы: «Благие намерения», «Карусель на базарной площади», «Последние холода» и «Команда 33».