Роскомнадзор объяснил блокировку «ОВД-Инфо»* «пропагандой терроризма и экстремизма»

В Роскомнадзоре объяснили решение о блокировке сайта «ОВД-Инфо»* тем, что его деятельность якобы направлена «на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ», сообщает «Интерфакс».

«Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация проекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ», — заявили в РКН.

Администрациям соцсетей направлены требования удалить аккаунты организации.

В «ОВД-Инфо»* заявили, что считают блокировку «актом государственной цензуры, цель которой — остановить нашу работу». «Мы не признаем цензуру и продолжим работу проекта. Мы обязательно будем обжаловать решение суда и сделаем все возможное, чтобы вы всегда имели доступ к нашим новостям, сервисам, правовым инструкциям и другим материалам», говорится в заявлении проекта.

Там отмечается, что из сообщения Роскомнадзора не следует, что проект признан экстремистским или террористическим. «Речь идет максимум о признании наших публикаций запрещенными материалами. Каких именно — нам пока неизвестно», — заявили в «ОВД-Инфо»*, добавив, что не получали официальных документов.

Доступ к сайту «ОВД-Инфо»* в России был заблокирован сегодня, 25 декабря на основании решения, принятого 20 декабря Луховицким судом Московской области.

*«ОВД-Инфо» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»