Роскомнадзор разослал требования к СМИ удалить материалы по расследованиям проектов Ходорковского

Как сообщает телеканал «Дождь»*, среди расследований, доступ к которым хотят ограничить, материал о продаже ведущей «России 1» Наилей Аскер-Заде участка на Рублевском шоссе стоимостью почти 3 миллиарда рублей и материалы проекта МБХ-Медиа, который был закрыт этим летом.

Неделей ранее Роскомнадзор потребовал сразу от нескольких интернет-изданий удалить новости по расследованиям издания «Проект»*.

*«Проект» признан нежелательной организацией в России

*«Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»