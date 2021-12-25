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Роскомнадзор разослал требования к СМИ удалить материалы по расследованиям проектов Ходорковского

25.12.2021

Этими изданиями оказались Znak.com, «Дождь»* и «Весьма»

Как сообщает телеканал «Дождь»*, среди расследований, доступ к которым хотят ограничить, материал о продаже ведущей «России 1» Наилей Аскер-Заде участка на Рублевском шоссе стоимостью почти 3 миллиарда рублей и материалы проекта МБХ-Медиа, который был закрыт этим летом.

Неделей ранее Роскомнадзор потребовал сразу от нескольких интернет-изданий удалить новости по расследованиям издания «Проект»*.

*«Проект» признан нежелательной организацией в России 

*«Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

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