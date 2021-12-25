Дочь Рамзана Кадырова наградили медалью «За защиту прав человека»

Как сообщает ГТРК «Грозный», знак отличия вручен ей «за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью».

Той же награды удостоился министр образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааев. Ему вручили медаль, помимо прочего, «за многолетнюю самоотверженную деятельность на пути первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова».

Айшат Кадырова была назначена министром культуры республики в октябре 2021 года, до этого чуть более года занимала пост первого замглавы Минкульта Чечни.

Хож-Бауди Дааеву 41 год. Ранее в разное время был заместителем мэра Грозного, министром по делам молодежи, министром культуры и вице-премьером правительства Чечни.