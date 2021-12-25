Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»*

Единственное, что известно на сегодня — решение принято еще 20 декабря Луховицким судом Московской области.

«13 декабря нам на электронную почту прислали письмо (без адресата) с требованием явиться на следующий день в Луховицкую прокуратуру», — сообщает «ОВД-Инфо»* в Twitter. Адвокат приехала в надзорный орган, но ей не объяснили суть претензий и перенесли беседу на другой день. 15 декабря материалы передали в суд без уведомления проекта, а через пять дней инстанция вынесла решение о блокировке.

Ключевой партнер «ОВД-Инфо»* — Правозащитный центр «Мемориал», ликвидировать который требует прокуратура Москвы. Как напоминает «Медуза»*, официальной причиной, по которой «ОВД-Инфо»* объявили «иноагентом», называется получение финансирования от «Мемориала»*.

*Проект «ОВД-Инфо», «Медуза» и «Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»