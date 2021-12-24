Признанный в России «иноагентом» координатор «Голоса»* в Пскове покинул страну

За месяц до этого он перевел туда свою IT-компанию и стал налоговым резидентом закавказской республики. Об этом активист сообщил изданию «Север.Реалии»*.

«Профнепригодный Минюст второй месяц пытается составить на меня протокол и оштрафовать на 100 тысяч рублей, но суд каждый раз возвращает протокол, так как он составлен безграмотно. И эта лютая безграмотность очевидна даже мне: все настолько плохо, что управляемый российский судья не рискует с этим связываться. Вот и выбор получается: или неадекватная милитаристская диктатура, или легендарно гостеприимная страна с прекрасной кухней, безопасная и удобная. Я всё верно решил», — сказал Жилинский, у которого два гражданства — России и Белоруссии.

Как отметил координатор «Голоса», когда он закрывал бизнес в России, банк прислал ему отчет о том, что за последние пять лет Жилинский принес в регион 0,5 миллиона долларов и заплатил с них налоги.

*Движение «Голос», Владимир Жилинский и «Север.Реалии» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»