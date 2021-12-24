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Facebook назначили в России оборотный штраф в 1,9 млрд рублей

24.12.2021

Ранее сегодня по той же статье о повторном неудалении запрещенной информации оштрафовали Google на 7,2 млрд руб.

В Роскомнадзоре, комментируя решение судов по протоколам против Google и Meta (так теперь называется Facebook), заявили, что компании «игнорировали многочисленные требования» ведомства в отношении материалов с разжиганием розни, недостоверной общественно значимой информацией, пропагандой взглядов экстремистских и террористических организаций, инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ, а также пропагандой «индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних», в том числе «зацепинга», «руфинга» и умышленной асфиксии.

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