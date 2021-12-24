Facebook назначили в России оборотный штраф в 1,9 млрд рублей

В Роскомнадзоре, комментируя решение судов по протоколам против Google и Meta (так теперь называется Facebook), заявили, что компании «игнорировали многочисленные требования» ведомства в отношении материалов с разжиганием розни, недостоверной общественно значимой информацией, пропагандой взглядов экстремистских и террористических организаций, инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ, а также пропагандой «индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних», в том числе «зацепинга», «руфинга» и умышленной асфиксии.