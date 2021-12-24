Верховный суд Белоруссии оставил без изменений приговор Колесниковой и Знаку

Сегодня республиканский Верховный суд Белоруссии оставил приговор без изменений, решение вступило в силу, сообщается на сайте инстанции.

«Приговор (...) оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — указано в тексте.

Ранее Мария Колесникова говорила, что не будет просить помилования. «Естественно, ни о каких просьбах о помиловании не может быть и речи. Ведь я, как Максим Знак и все политзаключенные, невиновна. Нельзя признаваться в том, чего не совершал», — заявила она в интервью Deutsche Welle.

В 2020 году Колесникова возглавляла избирательный штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах. За два месяца до голосования Бабарико был арестован. Позже его обвинили в причастности к выводу за рубеж сотен миллионов долларов и приговорили к 14 годам лишения свободы, напоминает Лента.Ru.

По данным Центризбиркома республики, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Силовики разгоняли мирные демонстрации дубинками, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Многие оппозиционеры были арестованы, лидеров протеста власти вынудили покинуть страну.