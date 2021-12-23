Мосгорсуд сегодня рассматривает по существу иска о ликвидации ПЦ «Мемориал»*

Сегодня «Мемориал» защищают адвокаты Михаил Бирюков, Илья Новиков и Мария Эйсмонт, юристы Григорий Вайпан, Анастасия Гарина, Татьяна Глушкова, Тамилла Иманова, Наталья Морозова и Наталия Секретарёва.

К Мосгорсуду приехали представители посольства ЕС и других стран, их сначала пообещали пустить в комнату для прессы, но в итоге так никуда и не пустили, сообщается в Telegram-канале ПЦ.

На этой неделе Роскомнадзор и Минюст впервые пояснили претензии к маркировке. Юристы «Мемориала»* настаивали, что эти правила не прописаны в законе, и спорили в суде с представителями прокуратуры на предмет, нужно ли помечать каждую публикацию в соцсетях или достаточно главной страницы аккаунта. В Минюсте и Роскомнадзоре указали «Коммерсанту», что «однозначное» определение маркировки есть в «пятом абзаце ч. 1 ст. 24» закона об НКО. Опрошенные газетой юристы усомнились в однозначности нормы и предположили, что это может быть ловушкой для НКО.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»