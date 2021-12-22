Умер основатель фонда «Династия»* меценат Дмитрий Зимин

«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел. Всё. Прощание и прочие подробности позже», — написал в Facebook сын благотворителя Борис Зимин.

Дмитрий Зимин — один из основателей мобильного оператора «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»), начавшего работу в 1992 году. В 2002-м он основал и возглавил фонд поддержки фундаментальной науки «Династия». В 2008 году фонд учредил премию «Просветитель», которой награждают за лучшие научно-популярные книги на русском языке. В 2015 году фонд «Династия»* прекратил работу после того, как его объявили «иностранным агентом», напоминает «Медуза»*.

В 2016 году Дмитрий Зимин вместе с сыном Борисом основали некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается поддержкой науки и образования.

*Фонд «Династия» и «Медуза» объявлены в России «иностранными агентами»