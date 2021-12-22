Обвиняемым в крушении МН17 запросили пожизненное

Прокурор Тейс Бергер на слушаниях в суде Нидерландов заявил, что требует для четверых обвиняемых в крушении малазийского Boeing пожизненного лишения свободы.

«Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душе живущих — родственников погибших и жителей населенных пунктов, близ которых произошло крушение МН17», — заявил он. Обвиняемыми по делу проходят экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его подчиненных — россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Ожидаемым и логичным назвал запрос прокуратуры Нидерландов руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. «В вопросе военных преступлений часто звучит такая фраза, как «мы просто выполняли приказ». В данном случае Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов, Харченко, они не просто выполняли приказ, они организовали появление «Бука» на территории для ударов по самолетам. Просто выполнял приказ экипаж «Бука», а обвиняемые в этом процессе были инициаторами всего произошедшего и организаторами. И то, что обвинение запросила такие сроки — это ожидаемо, логично и, на наш взгляд, справедливо», — сказал он в эфире «Эха Москвы». При этом Левиев сомневается, что обвиняемые вскоре окажутся на скамье подсудимых, поскольку находятся в России.

Это предположение подтвердил и сам Гиркин. «Моя позиция абсолютно не изменилась по этому поводу. Ополчение Boeing не сбивало. Больше никаких комментариев на эту тему не даю. Естественно, никаких показаний давать не буду. Рассматриваю данное судилище как незаконное и нацеленное на расправу с врагами нового мирового порядка», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

Малайзийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж (298 человек) погибли. Обвиняемыми по делу проходят экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин и трое его подчиненных — россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.