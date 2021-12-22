Госдума перенесла крайний срок отказа чиновников от второго гражданства

Такой законопроект нижняя палата приняла в заключительном третьем чтении. Документ появился в электронной базе Госдумы. Соответствующую поправку на этапе второго чтения внесли в документ о льготах для россиян-добровольцев, участвующих в защите государственной границы, уточняет РБК.

Изменения вносятся в ст. 27 предложенного Владимиром Путиным закона № 116-ФЗ, который вступил в силу 1 июля. В нем было прописано, что на отказ от зарубежного гражданства или вида на жительство за границей у госслужащих есть полгода с начала действия закона. После этого чиновники, не представившие подтверждение отказа от иностранного гражданства или ВНЖ, должны быть уволены. Теперь у них есть на это еще год.