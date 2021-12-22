Госдума проведёт сегодня заключительное пленарное заседание осенней сессии 2021 года

Помимо этого нижняя палата рассмотрит документ о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации, дипломы вузов, военные билеты и водительские удостоверения.

Парламентарии также рассмотрят в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра личного транспорта. Ожидается, что ТО останется обязательным только при постановке машины на учёт, при изменении конструкции автомобиля или при замене основных агрегатов. Техосмотр по-прежнему будут проходить такси, автобусы и грузовики. Норма должна заработать уже с 1 января.