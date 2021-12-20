МИД Белоруссии заявил о нападении на посольство страны в Лондоне

«Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь», — цитирует сообщение ведомства государственное информагентство «БелТА». Уточняется, что «в учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба».

Полиция задержала нападавших. По версии Минска, они «предположительно, входят в радикальную эмигрантскую группировку „Надзея“».

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Великобритании и заявил ему «решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах».