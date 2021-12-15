Госдума приравняла водительские права к ИНН и СНИЛС

Водительское удостоверение станет альтернативой страховому номеру индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН), отмечает «Коммерсантъ».

Упрощенная идентификация позволяет:

переводить физлицам деньги без открытия банковского счета

оформлять почтовый перевод до 15 тыс. руб.

продавать наличную иностранную валюту на сумму до 100 тыс. руб.

заключать договор потребительского кредита и страхования

заключать договор с НПФ, договор о брокерском обслуживании, о доверительном управлении ценными бумагами

помимо этого, все компании, работающие с имуществом и финансами, получат право подтверждать информацию о клиенте через кредитную организацию. Сейчас это разрешено только профессиональным участникам финансового рынка. Также законопроект увеличивает с 15 тыс. руб. до 40 тыс. руб. лимит платежа по ОСАГО и КАСКО, при котором не нужно проверять данные о клиенте.

Закон еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Документ вступит в силу через 180 дней после опубликования.