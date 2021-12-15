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Продажи лапши быстрого приготовления выросли в России на 6% за год

15.12.2021

Участники рынка объясняют это стремлением граждан сэкономить на еде

С начала года в стране было продано свыше 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления.

Как пишет «Коммерсантъ», участники рынка связывают это с попыткой потребителей экономить. Кроме того, дополнительными факторами стали восстановление числа мигрантов, в рацион которых входит недорогая лапша, и возвращение россиян с удалённой работы.

Эксперты, опрошенные газетой, прогнозируют рост рынка продуктов быстрого приготовления и в следующем году. Причинами называются ожидающийся рост цен и отсутствие перспектив в улучшении ситуации с доходами населения.

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