Продажи лапши быстрого приготовления выросли в России на 6% за год

С начала года в стране было продано свыше 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления.

Как пишет «Коммерсантъ», участники рынка связывают это с попыткой потребителей экономить. Кроме того, дополнительными факторами стали восстановление числа мигрантов, в рацион которых входит недорогая лапша, и возвращение россиян с удалённой работы.

Эксперты, опрошенные газетой, прогнозируют рост рынка продуктов быстрого приготовления и в следующем году. Причинами называются ожидающийся рост цен и отсутствие перспектив в улучшении ситуации с доходами населения.