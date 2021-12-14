Навальный рассказал о резком подорожании продуктов в магазине колонии

У себя в Instagram оппозиционный политик сообщил, что заключенный может потратить в торговой точке на территории колонии не более 9 тыс. руб. в месяц, что сравнимо с тем, «сколько может на нее потратить средний пенсионер».

По словам Алексея Навального, за десять месяцев его пребывания в этом исправительном учреждении тушенка подорожала на 79%, рыбные консервы — на 55%, консервированные кукуруза, зеленый горошек и фасоль — на 30%, а вместо молока теперь продают «молочный напиток из растительных жиров».

Политик предложил главе Центробанка, которая недавно сообщила, что инфляция в России составит около 8%, и президенту, утвердившего минимальную зарплату в 13 890 рублей, поучаствовать в эксперименте «Живу на пенсию».