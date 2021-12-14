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Российский рынок акций рухнул

14.12.2021

Индекс Мосбиржи снижался сегодня утром более чем на 6,5%

Фондовый рынок в России пережил сегодня самое сильное падение за более чем полтора года, сообщает РБК.

Московская биржа начинает работу в 10:00 мск, однако с 6 декабря она добавила премаркет — утренние торги с 7:00. Торги открылись на значении 3 773,82 пункта, ближе к 9 часам утра индекс опустился до 3523 пунктов, после чего произошел локальный отскок.

Как напоминает издание, накануне индекс Мосбиржи обвалился на 3,77%, что стало максимальным значением с апреля 2020 года. Наибольшую отрицательную динамику показали бумаги «Газпрома» и Сбербанка. Валютный индекс РТС к концу дня опустился на 3,98%.

Аналитики связывают падение рынка с геополитическими рисками и угрозой новых санкций из-за ситуации вокруг Украины.

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