Аналитики спрогнозировали рост ключевой ставки в РФ до четырехлетнего максимума

В этом уверено большинство экспертов, опрошенных Bloomberg и РБК. Некоторые, уточняет российское издание, не исключают, что повышение не станет последним, и регулятор продолжит ужесточать политику в следующем году.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце ноября заявила, что сохранение текущего уровня в 7,5% маловероятно из-за высокой инфляции. Регулятор уже поднимал ключевую ставку на 1 п.п. в июле, это решение стало самым радикальным со времен кризиса конца 2014 года.

На уровне 8,5% ставка находилась в 2017 году.