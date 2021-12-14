Суд в Москве рассмотрит материалы по нарушению изданием The Insider* закона об иноагентах

Заседание пройдет Таганском районном суде. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций требует оштрафовать издание на 500 тыс руб. Также сайт The Insider* может быть заблокирован — тот же Таганский суд принял иск к рассмотрению, но дата пока не назначена.

Главный редактор издания Роман Доброхотов ранее заявил, что не собирается исполнять этот закон, и напомнил, что The Insider* не имеет представительства в России.

Против самого Доброхотова возбуждено уголовное дело за пересечение российско-украинской границы в обход пунктов пропуска, напоминает «Эхо Москвы».

* The Insider включен Минюстом России в реестр иностранных агентов