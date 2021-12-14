Верховный суд продолжит рассмотрение вопроса о ликвидации «Международного Мемориала»*

Генпрокуратура РФ обвиняет правозащитников в нарушении Конституции и других законов, в том числе о статусе иноагента. В надзорном ведомстве утверждают, что «Международный Мемориал»* пытался скрыть этот статус. При этом организация выплатила все выписанные штрафы (около 4 млн руб.) за нарушение закона об иноагентах.

Представитель «Мемориала» ранее в Верховном суде отметил, что ликвидация станет нарушением принципа недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение. Эту позицию подтверждает и постановление Конституционного суда.

«Мемориал»* исследует политические репрессии в СССР и защищает политзаключенных нашего времени.

Второй иск — о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* — 16 декабря продолжит рассматривать Мосгорсуд. Как уточняет «Эхо Москвы», это будут предварительные слушания.

NT

Интервью главного редактораЕвгениий Альбац с адвокатом «Мемориала»* Ильей Новиковым вы можете прочитать по ссылке

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр иностранных агентов