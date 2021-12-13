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Путину важно поддерживать хорошие отношения с Китаем на фоне отвратительных отношений с Америкой — Георгий Бовт о переговорах лидеров РФ и КНР

13.12.2021

Беседа президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина назначена на 15 декабря в онлайн-формате