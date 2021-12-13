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Путину важно поддерживать хорошие отношения с Китаем на фоне отвратительных отношений с Америкой — Георгий Бовт о переговорах лидеров РФ и КНР

13.12.2021

Беседа президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина назначена на 15 декабря в онлайн-формате
Журналист, политолог Георгий Бовт в комментарии журналу The New Times оценил перспективы переговоров.

«Это будет регулярный контакт и это будет попыткой уравновесить визит [Путина — прим. NT], который был в Индию недавно, чтобы не обижать китайских партнеров, с которыми отношения гораздо более важны, чем с индусами».
Бовт подчеркнул, что Москве важно иметь Пекин в союзниках именно на фоне состояния дел в отношениях с США.

«Кроме того, Путину важно поддерживать хорошие отношения с Китаем на фоне отвратительных отношений с Америкой».

Пресс-служба Кремля сегодня подтвердила информацию о грядущем разговоре Владимира Путина и Си Цзиньпина, ограничившись общими формулировками по поводу темы беседы.

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