Вице-премьер Абрамченко поручила разделить Сибирь на кластеры

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве Сибирский федеральный округ, поручила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову разделить его на промышленные кластеры: сельское хозяйство, лес и строительные материалы, нефть и газ, уголь, углехимия, золото и драгоценные металлы, переработка алюминия, медь и электроника.

Об этом, как пишет РБК, говорится в протоколе по итогам совещания о подготовке стратегической сессии по вопросам ускоренного социального-экономического развития федерального округа.

Еще одной задачей стало развитие сети автомобильных и железнодорожных дорог для увеличения грузо- и пассажиропотока с другими регионами и странами.

В августе Шойгу предложил построить в Сибири три-пять научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек. «Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны», — подчеркнул министр обороны в ответе на запрос РБК в начале сентября.