Издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Как сообщил у себя в Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева, издателя «Медиазоны»* и участника Pussy Riot Петра Верзилова* оштрафовали из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» в постах в Twitter и Facebook. При этом вменяемая акционисту статья (ч.1 ст.19.34.1 КоАП) предполагает для граждан взыскание до 10 тысяч рублей.

В сентябре Минюст внес Верзилова* — вместе с компанией-учредителем «Медиазоны»* и главным редактором издания Сергеем Смирновым* — в реестр «иностранных агентов». Верзилов* находится за пределами России. Он уехал из страны в прошлом году после серии обысков у него и его родственников, на него также завели дело о неуведомлении о втором гражданстве, напоминает «Медиазона»*.

*«Медиазона», Петр Верзилов и Сергей Смирнов включены в России в реестр иноагентов.