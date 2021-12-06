Экс-лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорили к 4 годам тюрьмы

Ее задержали после военного переворота, сегодня суд признал 76-летнего политика виновной в нарушении противокоронавирусных ограничений и подстрекательстве.

Как передает AFP, представитель нынешнего правительства, находящегося под контролем военных, пояснил, что Аун Сан Су Чжи дали по два года тюрьмы по каждому пункту обвинения.

Такой же срок (4 года лишения свободы) получил бывший президент Мьянмы Вин Мьин. 70-летний глава государства лишился власти также в итоге переворота.

«Медуза» (включена в РФ в реестр иноагентов) пишет, что Аун Сан Су Чжи предъявили дополнительные обвинения, общий срок по которым может превысить 100 лет.

Военный переворот произошел в Мьянме 1 февраля 2021 года. В стране начались протесты, погибло около 1 300 человек, задержано 10 тысяч.

Аун Сан Су Чжи с 2016-го фактически возглавляла правительство в качестве государственного советника. Ранее она была диссидентом, провела под домашним арестом более 20 лет, лауреат Нобелевской премии мира.