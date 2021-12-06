Минтруд решил изменить порядок получения пенсий

Под нововведение попадают две категории: получающие выплаты по инвалидности и потере кормильца и те, у кого недостаточный трудовой стаж для назначения пенсии по старости.

По информации «МК», Минтруд планирует изменить с 1 июля 2022 года порядок {единовременного} получения накоплений.

Подать заявление можно будет в электронном виде через портал госуслуг. Это же относится и к тем, кто перевел пенсионные деньги в негосударственный фонд. Чиновники должны рассмотреть заявку за пять дней и ответить тоже через «Госуслуги». Если у пенсионера нет аккаунта в этой сервисе, он получит отклик обычной или электронной почтой.

Повторное обращение возможно не ранее, чем через пять лет.