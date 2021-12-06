Российские аграрии предупредили о риске нехватки картошки

Это может произойти уже в 2022 году.

Причиной такой угрозы стало увеличение мощностей по переработке клубней на 50%, сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности из-за засухи. Об этом, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин предупредил на совещании в Минсельхозе 3 декабря.

В Союзе также пожаловались на торговые сети, которые отказываются принимать клубни небольшого калибра и не заключают годовые контракты.

Помимо этого, наблюдаются проблемы с достаточным количеством посадочного материала и переход потребителей в мегаполисах на ранний импортный картофель, отметил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

В Минсельхозе, однако, считают, что уже созданы предпосылки для увеличения сбора картофеля.