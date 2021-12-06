Москва решила вывозить отходы в регионы

Куда конкретно отправят столичный мусор, не называется.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект новой территориальной схемы обращения с отходами, разработанный московским департаментом ЖКХ. В обновленном документе вместо названия полигонов и их точного местоположения теперь говорится: «Объект в ином субъекте РФ». По версии экспертов, которую приводит издание, власть либо опасается возобновления протестов, либо еще сама не знает точно, какие регионы согласятся принять такой груз.

В действующей территориальной схеме указано, что за десять лет Москва «экспортирует» 34 млн тонн мусора в Подмосковье, свыше 15 млн тонн в Калужскую область и около 9 млн тонн — во Владимирскую.