Более трети опрошенных врачей выступили против законопроектов о QR-кодах

Медики также разошлись во мнении о необходимости обязательной вакцинации в РФ.

36,5% российских врачей высказались против законопроектов о QR-кодах, вводящих ограничения для не привившихся граждан, 24,6% выступили за инициативу. Такие результаты опроса, проведенного мобильным приложением «Справочник врача», публикует РБК.

В то же время еще 17% респондентов согласились поддержать законопроекты, если предлагаемые ограничения расширят. При этом 21,9% врачей, напротив, считают необходимым сократить ограничения.

По поводу введения обязательной вакцинации медики разделились почти поровну: 49,7% «за» и 50,3% «против».

Абсолютное большинство сочло неуспешной информационную кампанию власти по убеждению граждан сделать прививку от коронавируса.

Первый законопроект о QR-кодах предлагает обязать руководство регионов внедрить эту систему для посещения массовых мероприятий, предприятий общественного питания и торговли. Второй документ содержит требование о введении QR-кодов на воздушном и железнодорожном транспорте.

Рассмотрение законопроектов в Госдуме назначено на 16 декабря.