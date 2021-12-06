NYT: война с Украиной нанесет ущерб положению Путина в России

Истинная причина возможного вторжения России на Украину может заключаться в «зацикленности Кремля на исправлении того, что он считает исторической несправедливостью», считает глава московского бюро издания Антон Трояновский. По его словам, опросы показывают, что положение Путина в стране может ослабеть в случае начала войны. Однако для ее развязывания существуют тактические причины. В пользу этого свидетельствует скопление российский войск у границы с Украиной.

Как напоминает автор статьи, Владимир Путин и его окружение за последний год не раз заявляли, что русские и украинцы — один народ, однако последние живут в государстве, подконтрольном Западу.

В то же время, пишет Трояновский, осложнение обстановки на границе с Украиной может быть попыткой заставить президента США Джо Байдена «признать сферу интересов России в Восточной Европе». Эту версию подтверждают слова Путина о намерении потребовать от американского коллеги «юридических гарантий», что Киев не присоединится к НАТО. Видеоконференция глав государств намечена на вторник, 7 декабря.





Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам (получает госфинансирование), уверен, что полномасштабное российское вторжение на Украину крайне маловероятно, поскольку может вызвать недовольство внутри РФ. К этому добавляется дороговизна такой операции из-за санкций со стороны Запада и военной помощи Киеву.





«Если воссоединение с Крымом было встречено российской общественностью с энтузиазмом по многим причинам, большая война вряд ли найдет такую ​​поддержку», — написал Тимофеев в статье для Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Согласно опросам, проведенным «Левада-центром»* в Москве, доля россиян, негативно относящихся к Украине, выросла с 31% в феврале до 49% в августе.

*«Левада-Центр» внесен в России в реестр иностранных агентов