Адвокат Илья Новиков — о начале судебного разгрома главной правозащитной организации страны

сегодня прошло под лозунгом "и так сойдет!" в исполнении прокуратуры.
— Почему у вас приложено решение суда без последней страницы?
— Принесем в следующее заседание
— Почему отсутствует CD-диск, переданный на исследование?
— В нем нет необходимости
— Можете представить материалы прошлогодней проверки и чем она кончилась?
— В иске все изложено подробно, дополнять не считаем нужным
[субтитры на человеческом языке внизу экрана: зачем напрягаться, судья и так должен сделать всю работу за нас]
Это та же прокурорская команда, что летом работала на ликвидации ФБК Навального и на все вопросы (а их были десятки) отвечала "в иске всё есть, суд разберется". Прокурор сегодня был один, но к основным заседаниям, надо думать, подтянутся остальные.
Суд формально не закрыт, но из-за ковида ни прессу, ни публику в здание суда не пускают. Обещают сделать съемку пресс-службой суда и потом раздать каналам, но это такое. Пока отложились в стадии подготовительного заседания на 29 ноября. Прокуратура получила от судьи указание сделать домашнюю работу и вяло пообещала что-нибудь такое принести. Следующее заседание в значительной мере будет про науку и лженауку, как весь этот процесс в целом про добро и зло. В статье Andrew V. Zayakin "Подвести под ликвидацию"в последнем номере "Новой газеты" эта интрига расписана максимально подробно, пересказывать ее кратко только портить. Пока мы не дошли до обсуждения сути иска, самая важная для нас деталь - синхронность подачи двух исков московским прокурором и генеральным в городской суд и в верховный о ликвидации международного и правозащитного Мемориалов**. Они оба заявлены 8 ноября, хотя приниматься решения об их подаче должны были разными прокурорами независимо друг от друга. Для нас это исключает любую возможность делать вид, что всё это еще один рутинный наезд, которых на Мемориал было много. Он не рутинный, и планировали его как окончательное решение правозащитного вопроса. Но посмотрим, что будет.
Оставайтесь с нами, и удачи
*Власти РФ в судебном порядке признали все организации Алексея Навального как экстремистские и запретили на территории РФ
**«Международный Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» внесены Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»