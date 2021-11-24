Мустафа Найём, один из лидеров майдана-2014 — рефлексия на события, изменившие Украину

Но если бы я снова оказался перед компьютером в тот вечер 21 ноября 2013 года, да, я бы снова написал тот призыв. И это не упрямство и не бахвальство. Наоборот, с каждым годом в этом ответе все меньше эмоций и больше уверенности.
Оглядываясь только на этот год, я бы мог привести десятки аргументов, почему восемь лет назад мы все сделали правильно. Но я приведу только один, самый очевидный.
Выборы и протесты в Беларуси.
Можно много спорить о том, как бы все повернулось, если бы мы не вышли на улицы в тот вечер, 21 ноября; сомневаться в достижениях, которые у нас точно есть или, наоборот указывать на ошибки и провалы; можно даже проклинать тех, кто, как нам кажется, воспользовался революцией и вспоминать всех негодяев и романтиков.
А можно просто посмотреть, что нам готовили.
Растоптанные права и свободы, вырванные «с мясом» закрученные гайки, выдавленная из страны оппозиция, десятки убитых активистов и журналистов в застенках и еще одно потерянное поколение.
Сегодняшний Минск – это ровно то, что нам готовили, если бы мы не вышли на улицы восемь лет назад и – что еще более важно! – не довели все до конца.
Я не хочу жить в такой стране и, если такая угроза будет, готов выйти на улицу еще раз.
И да, опережая вопрос, грозит ли нам такое, думаю, нет, не грозит.
Мне кажется, мы как страна и как общество уже получили вакцину от этой болезни. Да, могут быть симптомы, можно даже имитировать какие-то признаки недуга, манипулировать символами или угрожать реваншем. Но по-настоящему назад пути уже нет.
У нас невероятно крутое гражданское общество. Не всегда независимые, но точно свободные СМИ. И в нашей стране уже выросло поколение неимоверно свободных людей, слишком много отдавших за свой выбор, чтобы так просто от него отказаться. У них, у нас у всех хватит сил сказать нет любым попыткам диктовать, а не договариваться.
И вот что еще. В этом году наметилась логичная тенденция. На восьмой год после революции в публичной дискуссии стало меньше попыток переписать историю Евромайдана и сомнений в том, что восемь лет назад мы все сделали правильно.
Сходит пена. Скептики помогают романтикам. Романтики трезвеют и становятся мудрее. А с врагами и оппонентами время само расставляет все на свои места.
С праздником вас. Свободы и Достоинства.
Фото - мое, 20 февраля 2014 года.
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