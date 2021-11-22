Молодежь в РФ страдает биполяркой

Авторы доклада отмечают, что "молодежь в возрасте 20–30 лет сегодня составляет одну из наиболее критических по отношению к власти социальных групп. Здесь выше уровень протестных настроений, заметнее сочувствие к протестующим в разных частях страны и за рубежом, поддержка молодых оппозиционных политиков — таких как Алексей Навальный, молодой саратовский блогер-коммунист Николай Бондаренко и бывший губернатор Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал".

Однако, Навальный, утверждают авторы доклады ( они основываются на данных опроса Левады—Центра* от июня 2021 года ) для этой самой молодежи слишком радикален (см. Рис.2 ) .





А Владимир Путин остается "самым популярным политиком среди молодежи, хотя эта поддержка в два раза ниже, чем в старшем поколении",— отмечают авторы.

Одновременно с этим среди молодежи растет число тех, кто хотел бы поставить памятник советскому диктатору Иосифу Сталину — приводят авторы данные опросы Левада—Центра*, который был проведён в мае 2021 года (см.Рис.1).





В качестве одной из причин, указывается закрытие или объявление иностранными агентами целый ряд средств массовой информации, представлявших сбалансированную аналитику текущих событий.



Вероятно эти выводы сделаны не на основе опросов ( они были проведены до масштабной волны репрессий против независимых журналистов), а на основе собеседований в фокусных группах в трех городах в августе 2021 года: в Москве, в Брянске и в Ярославле.

Очевидно, что более детальный статистический анализ, принятый в подобного рода исследованиях, мог бы выявить зависимости и причинно-следственные отношения, которые сейчас кажутся неочевидными.

* Признан иностранным агентом