Пришли за библиофилами

Можно сказать, что и та, и другая организация с точки зрения нынешней власти — эвфемизмы, которые конечно же никем и ничем иным и не могут являться как проклятой вылазкой тлетворного Запада. Какое ООО «Честные выборы»? Где вы взяли эти самые честные выборы? И какие библиофилы? Коли учредители обеих организаций еще раньше было объявлены иноагентами.
Как заявили в Минюсте, пишет РБК
, фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» был учрежден россиянином Алексеем Петровым, который внесли в список СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 года.
А ООО «Честные выборы» аж семнадцатью «иноагентами», внесенными в реестр «СМИ-иноагентов» 29 сентября 2021 года.