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#Репрессии

Пришли за библиофилами

20.11.2021

Традиция — есть традиция. Минюст, как почти каждую пятницу, снова обозначил "иноагентов", сообщается на сайте ведомства.  На этот раз ими стали  фонд «Иркутский союз библиофилов» и ООО "Честные выборы"
Можно сказать, что и та, и другая организация с точки зрения нынешней власти — эвфемизмы, которые конечно же никем и ничем иным и не могут являться как проклятой вылазкой тлетворного Запада. Какое ООО «Честные выборы»? Где вы взяли эти самые честные выборы? И какие библиофилы? Коли учредители обеих организаций еще раньше было объявлены иноагентами.

Как заявили в Минюсте, пишет РБК, фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» был учрежден россиянином Алексеем Петровым, который внесли в список СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 года.

А ООО «Честные выборы» аж семнадцатью «иноагентами», внесенными  в реестр «СМИ-иноагентов» 29 сентября 2021 года.




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