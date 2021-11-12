Российские десантники высадились вблизи белорусско-польской границы

Российские десантники высадились на полигоне "Гожский" в Гродненской области, вблизи границы Белоруссии и Польши.

Агентство Интерфакс приводит заявление Министерства обороны РФ: "12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Белоруссия".

Военные также сообщили, что "после десантирования и отработки совместно с подразделениями белорусских вооруженных сил учебно-боевых задач российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России",— передает агентство "Интерфакс".

Все это происходит на фоне обострения ситуации на границе Белорусии и Польши, где скопилось несколько тысяч мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана. Беженцы из этих стран прилетели в Минск на самолетах белорусских и турецких авиакомпаний. Польша подозревает, что помощь в переправке беженцев могли оказать и российские авиакомпании.

Беженцы прошли границу в аэропорту Минска, так как у них имелись туристические визы,которые они купили у неких туристических агентств в Стамбуле.

Польша направила к границе танковый батальон. После этого были совершены боевые вылеты российских стратегических ракетоносцев Ту-160 и бомбардировщиков Ту-22М3, которые вели патрулирование над Белоруссией.

Европейский союз обвиняет Лукашенко, диктатора Беларуси, в том, что его спецслужбы способствовали приезду мигрантов в Минск с целью развязывания кризисана границе с Польшей и странами Балтии.

Лукашенко пригрозил перекрытием газовой трубы, идущей в Европу.

15 ноября министры иностранных стран Европейского союза должны проголосовать за новые санкции против Белоруссии, которые, по прогнозам наблюдателей, затронут и Россию.

Некоторые аналитики, в частности главный редактор The New Times Евгения Альбац, предполагают, что президенты России и Беларуси ищут casus belli — предлог для развязывания войны в центре Европы.