«По большому счету я не борец. Я просто абсолютный журналист. А задача журналиста – информировать о том, что происходит»,— так Политковская говорила о себе в интервью за несколько месяцев до своего убийства

У нее было трудное счастье, трудная судьба, трудный путь в профессии и такая же смерть. Впрочем, она знала, что в своей постели ей не умереть.

Дочь высокого партийного чиновника Аня Мазепа на третьем курсе факультета журналистики оглушительно влюбилась — в Александра Политковского, учившегося на курс старше нас,

Потом Саша станет знаменитым репортером знаменитой перестроечной программы Центрального телевидения «Взгляд», а тогда он был весельчак и голодранец, как большинство из нас, отнюдь не тот выбор, которого хотел для своей дочери начальник из отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС. Аня ушла из дома и уже с родившимся первенцем Илюшей подрабатывала уборщицей в школе. За Илюшей родилась и Верочка.



В профессии ей тоже было ох как непросто. Она не любила политику и политиков, полагая задачей журналиста — защищать униженных и обездоленных. Вторая война в Чечне ее совершенно перепахала. Специальный корреспондент «Новой газеты» Политковская писала о страданиях людей в лагерях беженцев и в зачищаемых спецназом чеченских селах — однажды ее задержали «федералы» и чуть не расстреляли, писала и о тех, кто пропадали в казематах новой грозненской власти вместе с убитой в 2009 году в Чечне правозащитницей Натальей Эстемировой.

Еще был захват заложников на Дубровке (октябрь 2002 года) — она носила заложникам воду, потом Беслан — ее пытались отравить, когда она летела туда.

Были и книги, среди них знаменитый «Чеченский дневник» и «Путинская Россия», участие в акциях оппозициии бесконечный поток людей, которые шли к ней в редакцию «Новой газеты» за помощью.

А потом ее убили. Убили, когда в жизни снова замаячило счастье, а дочь Верочка носила под сердцем девочку, которая родилась через несколько месяцев после убийства Ани. Угрожали ей все последние годы, и она не раз вынуждена была скрываться. А тут отследили — информацию «слил» сотрудник ФСБ.

В день убийства за ней неотступно следовала слежка: вот она входит в магазин «Рамстор», вот, через полтора часа, она входит в подъезд своего дома на Лесной 8 в Москве, входит в лифт, выстрелы. Ее именем в разных городах мира названы улицы и площади. В Москве — лишь мемориальная доска рядом с подъездом, где она жила, и на здании «Новой газеты», где работала. Заказчик ее убийства так и не найден.

К пятнадцатилетию гибели Анны Политковской "Новая газета" выпустила фильм о том, как шло расследование убийства Политковской и как государство делало все,чтобы истинных убийц найти не удалось.

Фото из архива «Новой газеты»

Как убивали Политковскую — читайте здесь

Как ее запомнили в Чечне — здесь