Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ)начал обнародование The Pandora Papers — так называется колоссальная база утекших финансовых документов, электронной переписки, банковских счетов и т.д. и т.п. из 14 офшорных юрисдикций, которые раскрывают бенефициаров более чем 20 тыс. офшорных компаний. Их владельцами являются граждане из более чем 200 стран, среди которых Россия, Великобритания, Аргентина и Китай занимают лидирующие позиции по числу владельцев офшоров.

По данным аналитиков ICIJ 336 высокопоставленных государственных деятеля, включая премьеров, президентов, членов кабинетов-министров, послов и так далее оказались связаны с секретными офшорными документами, на которые зарегистрированы 956 компаний.

Среди них— король Иордании (14 домов в Великобритании и в США ценой больше $ 100 млн, три виллы в Малибу и более $ 60 млн на счетах), президент Кении ( больше $ 30 млн) , премьер-министр Чехии ( шато за $22 млн на французской Ривьере) , семья диктатора Азербайджана Алиева — сообщество журналистов OCCRP даже сделало виртуальной тур по недвижимости Алиевых в Лондоне на сумму более $ 700 млн т.д. Фамилии Путина в списке пока не найдено, но есть близкие ему люди, сообщает британская Guardian, чьи журналисты участвовали в расследовании.

Россия представлена в офшорах семьей главы «Ростеха» Сергея Чемезова — они спрятали в офшорах имущество на 22 млрд руб, в том числе суперъяхту и виллу в Испании, сообщает издание IStories, которое российские власти считают СМИ —иностранным агентом. А так же Романом Путиным, сыном двоюродного брата президента РФ, дочерью заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина — во вполне юношеском возрасте она стала владелицей кипрского офшора, где было имущества и долгов на несколько миллионов евро и долларов, близкими главы Сбербанка Германа Грефа, одно время учредившего в Сингапуре траст, который должен был управлять семейной собственностью ценой в $ 55 млн, другом Путина, адвокатом Николаем Егоровым, сыном главного идеолога Кремля Сергея Кириенко, зятем главы государственной Транснефти Николая Токарева , а так же одно время близкой подругой первого лица, как писали СМИ, Светланы Кривоногих и т.д.,—подробно рассказывают журналисты IStories, которых российский власти считают — кем? —правильно, иностранными агентами. Хотя офшорами в зарубежных юрисдикциях владеют не они, а люди из окружения президента, члены "Единой России" и госбизнесмены.



Среди владельцев офшора на Британских виргинских островах (BVI) , Triden Trust, оказался Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, "неофициальный министр пропаганды Путина", как назвали его журналисты Международного консорциума. По их данным Эрнст в 2014 году, на следующий день после открытия Олимпиады в Сочи, инкорпорировал на BVI компанию, которая владеет 23% в приватизационном консорциуме ценой в $ 1 млрд. В такую цену были оценены десятки кинотеатров, земля и прочая дорогая недвижимость которую власти Москвы пустили по заниженной, как пишут журналисты, цене с молотка. Документы показывают, что для участия в выгодном приватизационном аукционе Эрнст получил заем на сумму $ 16.2 млн в кипрском банке, которым частично владел государственный банк ВТБ. Причем, в инструкциях офшору специально указывалось, что данные об этом займене должны быть доступным в государственном регистре BVI.

Отвечая на вопрос журналистов, Эрнст заявил, что никогда не скрывал, что инвестирует доходы в недвижимость.

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