Возбуждение уголовного дело о создании экстремисткой организации — это признание заслуг команды Навального и демонстрация слабости сильно стареющего и все больше живущего внутри своих собственных страхов Кремля.



Алексей Навальный находится под неусыпным контролем в колонии, его коллеги вынужденно оказались в эмиграции за границей.

Однако именно Навальный и его Умное голосование (УмГ) стало главной страшилкой и для всей Старой площади, и для ее главного начальника, который убежал от него то ли в Сибирь, то ли в самоизоляцию в Сочи.

Это — успех.

Партии прогнули, протоколы переписали, десятки тысяч голосов через гос и прочие услуги вбросили, тяжелого ментального инвалида под названием «Единая Россия», накинув с десяток процентов, в думские кресла протащили, офисы коммунистов, еще вчера нежно любивших гаранта, взяли на абордаж, из Памфиловой с Венедиктовым сделали посмешище.

А все — недостаточно, все — страшно. При одном упоминании — о, боже, Навальный! — несутся к золотым унитазам, страхом несет, ужасными видениями выворачивает. «Кто здесь власть?» — слышат они. И сами себе , страшась от промелькнувшей мысли, отвечают — вроде — мы, а иногда кажется, что он, этот самый, кого по фамилии нельзя и кто сидя на шконке диктует политическую повестку всем, кто способен слышать. И ведь услышали! Десятки, если не сотни тысяч — услышали! Блокчейн пришлось вскрыть, ботов запустить, а-а-а, кричат, страшно!

Кто здесь власть? Да средний палец вам, а не власть.

Конституцию переписали, сроки Путина обнулили, теперь и губернаторов обнуляют, принцип разделения властей в конец порушили, Конституционный суд превратили в чего изволите, судебную ветвь по заветам Лысенко скрестили с исполнительной, да так, что обе стали бесплодны. Но — мало. Но — страшно. Ату его, ату их, где там они в Европах оказались и на нас походом грозят.

Мы не позволим. Гнуться шведы. Патрушев сказал: ни пяди наших скреп. Меркель ушла, Байден ударен талибами, Макрон за жену прячется, Джонсон — за тещу, ковид, пандемия, время пришло.

Пятьдесят восьмую, незабвенную, самим товарищем Сталиным выстраданную — подняли из небытия.

Ст. 583

СНОШЕНИЕ В КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ С ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВОМ

Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады, влекут за собой — меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса. /…/

2. Сношения с иностранным государством или отдельными его представителями. Сношения могут выражаться в различных формах: почтовой или телеграфной переписке, личных встречах, телефонных разговорах и т.п. Далее, они могут выражаться в связи как с официальными представителями иностранного государства, так и с отдельными лицами, гражданами иностранного государства. Во всех случаях необходимым элементом состава ст. 583 является контрреволюционная цель сношений. /…/

Ст. 5810

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ

Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти

Общие замечания. Ст. 5810 направлена против вражеских попыток подорвать мощь социалистического государства путем контрреволюционной агитации и пропаганды. Агитация и пропаганда могут совершаться как в устной, так и в письменной форме — при помощи литературных или художественных произведений.

Понятия и формы контрреволюционной пропаганды и агитации. Контрреволюционной пропагандой признается распространение среди узкого круга лиц контрреволюционных мыслей, направленных к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений.

Контрреволюционной агитацией признается распространение какой-либо одной контрреволюционной мысли, какого-либо призыва, направленного к достижению указанной в ст. 5810 контрреволюционной цели, среди большого числа лиц. Пропаганда и агитация могут проводиться устно (разговоры, выступления), в письменном виде (листовки), в изобразительных произведениях (рисунки, плакаты и т.п.), в произведениях искусства (музыка, пение, инсценировки и т.д.), наконец, путем каких-либо символических знаков или действий. /…/

Ну и венец, статья всех статей, состав всех составов — 58, пункт одиннадцать — участие в контрреволюционной организации.

Ст. 5811

УЧАСТИЕ В КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно участие в организации, образованной для подготовки или совершения одного из преступлений, предусмотренных настоящей главой, влекут за собой — меры социальной защиты, указанные в соответствующих статьях настоящей главы. /…/

Для наличия этого состава преступления достаточен факт участия в контрреволюционной организации, независимо от того, совершены ли какие-либо конкретные контрреволюционные действия. Участник контрреволюционной организации отвечает за все преступления, совершенные этой организацией, если только эти преступления входят в общий план контрреволюционной организации».

А теперь — сравните статьи выше с текстом от сегодняшнего СК РФ :

«Установлено, что не позднее 2014 года Навальный, являясь учредителем НО «Фонд борьбы с коррупцией»* (признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации), с целью осуществления экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации создал экстремистское сообщество и руководил им. В указанный период времени к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов.

Для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремисткой направленности, вовлечения новых участников организаторами были учреждены 8 некоммерческих организаций – фондов и коммерческие организации, являвшиеся структурными подразделениями сообщества.

В целях расширения сферы преступной деятельности в 2017 году создано общественное движение «Штабы Навального»** ( признано экстремисткой организацией и запрещено на территории РФ — NT.) для осуществления деятельности сообщества в 37 регионах России. Основным куратором и руководителем «Штабов Навального» являлся Волков, представляющий «Федеральный штаб» в городе Москве. В период с 2014 по 2021 гг. в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах.

В целях пропаганды преступной деятельности в сети Интернет созданы: сайт «Фонд борьбы с коррупцией»; сайт общественного движения «Штабов Навального»; собственный канал на видеохостинге «YouTube» «Алексей Навальный», а также использовались социальные сети «Твиттер», «Инстаграм», «Фейсбук» и др.

Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки.»

Что называется, найдите отличия. Скудные умом — ничего сами придумать не могут. Все по сталинским задам.

58-ую статью РФ приняли в годы слома и перелома, в 1927 году , а спустя шесть лет был знаменитый съезд победителей ( 17 съезд ВКП(б) ) : из 1956 делегатов съезда были арестованы 1108 — ну да, по обвинению в контрреволюционных преступлениях. Из 139 членов руководящего органа, ЦК, — 97 были арестованы из них 93 — расстреляны, 5 покончили жизнь самоубийстовом

Так что , господа вайно, мишустины, кириенки, володины, нарышкины и иже с ними — бегите, хватайте за руки сумасшедших из СБ и СК, не дайте им возродить 58-ую статью. Навального осудят — вы за ним пойдете по этапу.

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