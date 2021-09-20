Как у нас украли результаты голосования

Анализ протоколов только по одному району — Арбат и только одного округа Москвы , № 208, ЦАО, наглядно показывает, как именно дистанционное электронное голосование позволило сфальсифицировать результаты.



208-ой избирательный округ Москвы в мэрии столицы относят к «проблемным» — таких в Москве считают три округа.

И именно в ЦАО борьба по одномандатному округу развернулась между креатурой партии власти Олегом Леоновым и кандидатом от «Яблока» Сергея Митрохиным. Именно Митрохин был рекомендован и «Умным голосованием» Алексея Навального — в качестве кандидата, способного победить номенклатурного выдвиженца.

В районе Арбат, как, и в районе Тверской Митрохин был первым по результатам голосования непосредственно на избирательных участках (см. Таблицу № 1). Причем, такой результат оппозиционный кандидат получил даже при наличии массированного голосования специальных избирателей или по открепительным талонам. В районе Тверской к УИК № 145 прикреплены 1300 солдат и офицеров Кремлевского полка, чей адрес регистрации Красная площадь, дом 1 — они голосуют и по одномандатникам и по партийным сискам. Так же в и районе Арбат — там отдельный УИК № 9 , это Министерство обороны, чьи послушные избиратели выстроились в огромную очередь в первый день трехдневного голосования. На «оборонном» УИКе проголосовало 3379 человек, в то время как на всех остальных УИКам по одномандатному округу действительными были признаны 2963 бюллетеня. Соответственно, за Леонова, кандидата власти, военные отдали 26.3% от всех бюллетеней, тогда как Митрохин у них получил меньше процента.

По УИК № 145, несмотря на Кремлевский полк, как свидетельствуют итоговые протоколы и Анастасия Швальбо, член УИК с правом решающего голоса, Леонов получил 169 голосов, а Митрохин — 168.

Но специальных избирателей в погонах оказалось для нужного власти результата недостаточно. И вот тут в дело ближе к утру понедельника 20 сентября были пущены голоса дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — оно проходит под кодовым именем УИК № 5013

Всего району Арбат досталось 104 716 бюллетеней, проголосованных через сайт Госуслуг. Причем , по словам собеседников, ТИК (территориально-избирательная комиссия), куда и свалились голоса ДЭГ, заботливо предупредило УИКи, чтобы сотрудники не удивлялись, что в итоговым бюллетенях у них будет значительно больше проголосовавших, чем избирателей в районе Арбат.

Действительными были признаны 92194 бюллетени.

Они и обеспечили победу по одномандатному округу кандидата власти : если в среднем по «бумажным» УИКам Леонов получил 17% от всех бюллетеней, то по ДЭГу — 33.98% , ровно в 2 раза больше.

Таблица 1

Район Арбат, 208 округ г.Москва Олег Леонов, ЕР Сергей Митрохин Яблоко, УмГ Всего бюллетеней УИК 1 103 19.5% 195 36.9% 528 УИК 2 113 20.6% 174 31.75% 548 УИК 4 136 19.4% 250 35.7 % 700 УИК 5 96 16.99% 202 35.75% 565 УИК 7 86 16.47% 195 37.3% 522 УИК 9 890 26.3% 271 0.08% 3379 УИК 8137 Не голосуют по одномандатникам УИК 8052 удаленное голосование

5 5% 11 11% 100 ДЭГ 31331 33.98% 15631 16.95% 92194 Средний По УИКам — 17% По ДЭГ —33.98%



Анализ протоколов, предоставленных NT Константином Дихтярем, членом УИК №5 района Арбат и подтвержденый Ильей Соколовским, членом УИК№ 5 с правом решающего голоса и Ксенией Ясеновой, членом УИК №1 по тому же району Арбат города Москвы, показал и еще одну любопытную вещь.

Фальсификаторы понимали, что вбросить все голоса ДЭГа одному кандидату нельзя. Потому часть голосов разбросали среди тех, кого собеседники называют не иначе как «ноунеймы», то есть, кандидаты плохо или совсем неизвестные избирателям. Как видно из Таблицы 2, на бумаге, то есть бюллетенями непосредственно на участках, за этих ноунеймов голосовали от 4 до 40 человек. Существенную прибавку им дали военные — от 132 до 430 бюллетеней, но реальную — ДЭГ : от 2141 до 6876 бюллетеней.





Район Арбат, 208 округ Татьяна Винницкая Дмитрий Захаров Дмитрий Копляков—Крестовский Магомед Яндиев Яков Якубович УИК 1 19 16 13 22 4 УИК 2 29 13 17 36 5 УИК 4 21 20 24 40 10 УИК 5 27 15 24 28 12 УИК 7 16 18 12 26 13 УИК 9 (Минобороны) 430 284 294 203 132 УИК 8137 0 0 0 0 0 УИК 8052 8 2 6 42 4 ДЭГ 6876 2460 6039 6603 2141

Таблица 2





Всего на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось плюс—минус 2 млн человек — цифра эта последние дни плавала. На « проблемный» 208-ой округ Москву пришлось чуть больше 5% от тех, кто сам или по принуждению голосовал на сайте Госуслуг. Анализ протоколов по другим 14 округам Москвы позволит понять уровень фальсификаций в этих районах столицы.