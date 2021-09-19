День третий. День выбора

17:00 Открепительные талоны , официальное название — заявление о голосовании по месту нахождения, судя по всему один из главных инструментов фальсификации в протестных округах.
208-й округ Москвы ( ЦАО) — один из таких округов, он был определен как «проблемный» мэрией столицы, сообщали СМИ.
На УИК № 142 проголосовавших по открепительным талонам за три часа до окончания голосования было , по данным наблюдателя от «Яблока» Павла Селянина, 322 человека, из них 200 человек — это сотрудники Федерального казначейства, чье здание находится за углом. Почепу они предпочли голосовать не по месту регистрации — сейчас уже не узнать. Учитывая, что на УИК № 122 зарегистрировано 3073 человека плюс 41 проголосовавших дома плюс умершие. Например, бывший мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков был обнаружен в списках избирателей, тогда как он умер почти два года назад, в декабре 2019 года. И он, по словам наблюдателя, не один такой: люди расписывались в избирательной книге и ахали, увидев знакомую фамилию на странице : «Ой, а этот же человек уже умер»,— рассказал Селянин.
Таким образом, на УИК № 142 плюс минус 10% избирателей проголосовали по открепительным талонам.
«У нас еще ничего, а на №145 голосовал по открепительным Кремлевский полк, 1000 человек», — сказал он.
Важное уточнение: голосовавшие по открепительным талонам имеют право заполнить только бюллетень партийных списков по выборам в Государственную думу.
В Саратовской области, по данным местных журналистов, было выдано 64 941 открепительных талонов. Учитывая, что явка в области в районе 48—49%, это значит , что «варяги» по жизни или принуждению составили 7.4% от проголосоваших. В понедельник мы увидим, каков был эффект.
12:35: Кандидат в депутаты городской думы Саратова Александр Ермишин требует отмены результатов голосования по УИКу № 1889 , поскольку обнаружил повреждение пломб КОИБа: «имеющиеся пломбы вдеты только в одно контрольное отверстие, чем обеспечивался беспрепятственный доступ к избирательным бюллетеням стационарного ящика, возможностью их замены и искажением реального избирательного волеизъявления граждан",— пишет Ермишин.
12:00 : Явка по стране около 35%. Наибольшая явка в так называемых электоральных султанатах — в Чечне —77%б в Какбардино-Балкарии — 69%, в Северной Осетии — 61%.
Алексей Навальный, лидер российской оппозиции и заключенной ИК 2 в Покрове Владимирской области, чья технология «Умного голосования» стала предметом яростной атаки со стороны российской власти,опубликовал в социальных сетях обращение:
«Это пост, где ваш лайк реально имеет значение.
И сегодня день, когда ваш голос реально имеет значение.
Социология показывает, что большинство голосующих принимает решение в последний момент.
А мы с вами отлично знаем, посчитали и проверили на практике, что сейчас только следование стратегии «Умного голосования» наделяет ваш голос реальной силой.
Сегодня каждый должен:
1. Получить фамилию кандидата «Умного голосования» в своем округе. В шапке профиля ссылка, там собраны все возможности это сделать.
2. Пойти на участок (или за неимением другого выхода проголосовать электронно/удаленно).
3. Там, где голосуют за партию, выбрать любую, кроме «Единой России». Ту, которая точно наберет 5%, тогда ваш голос гарантированно не пропадет зря.
4. Там, где фамилии кандидатов, выбрать рекомендованного «Умным голосованием». Будьте внимательны. Сверяйте отчества, проверяйте фамилию.
5. Залайкать/распространить/повесить в сториз этот пост. Или подобный пост. А лучше написать свой. Ведь, как я и сказал выше, именно сегодня каждый из нас может особенно эффективно убеждать сомневающихся. Чем больше вы лайкните и распространите этот пост, тем шире будет охват. И именно сегодня это имеет решающее значение.
И все.
Никто не просит разгружать машины, тратить время неделями, брести через болото или есть камни.
Получите рекомендацию.
Проголосуйте.
Убедите другого сделать так же.
Не ленитесь, пожалуйста.
Удачи всем нам 😉»
Накануне, в субботу, IT—гиганты Apple и Google, поддавшись давлению со стороны российской власти, убрали приложение Навальный со своих серверов, следом Google Docs и сойциальная сеть Телеграмм, ссылаясь на дни тишины, закрыли документы и боты, содержащие информацию УмГ.
В воскресенье утром, в последний, третий день выборов, когда, как предполагают наблюдатели, будет голосовать наиболее оппозиционно настроенная часть российского жлектората, Youtube закрыл ролик с информацией о УмГ.
Однако корреспонденты NT в регионах сообщают, что полностью перекрыть доступ к УмГ не удалось — где-то по-прежнему есть доступ к новым файлам в Google Docs, где-то, сообщают, снова заработал бот УмГ в Телеграмме.
Политологи объясняют истерику власти, которая сделала УмГ главным факторов этих выборов, позволив сидящему в колонии политику навязать свою повестку политически неравнодушной части общества, с разными факторами, среди которых и важность будущей Государственной Думы для грядущего транзита власти, и болезнь президента, который неожиданно ушел накануне выборов на самоизоляцию, и просто старение ключевых сотрудников Путина, полагающих отсутствие политической конкуренции важнейшим фактором их комфорта.
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
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