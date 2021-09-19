День третий. День выбора

17:00 Открепительные талоны , официальное название — заявление о голосовании по месту нахождения, судя по всему один из главных инструментов фальсификации в протестных округах.

208-й округ Москвы ( ЦАО) — один из таких округов, он был определен как «проблемный» мэрией столицы, сообщали СМИ.

На УИК № 142 проголосовавших по открепительным талонам за три часа до окончания голосования было , по данным наблюдателя от «Яблока» Павла Селянина, 322 человека, из них 200 человек — это сотрудники Федерального казначейства, чье здание находится за углом. Почепу они предпочли голосовать не по месту регистрации — сейчас уже не узнать. Учитывая, что на УИК № 122 зарегистрировано 3073 человека плюс 41 проголосовавших дома плюс умершие. Например, бывший мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков был обнаружен в списках избирателей, тогда как он умер почти два года назад, в декабре 2019 года. И он, по словам наблюдателя, не один такой: люди расписывались в избирательной книге и ахали, увидев знакомую фамилию на странице : «Ой, а этот же человек уже умер»,— рассказал Селянин.

Таким образом, на УИК № 142 плюс минус 10% избирателей проголосовали по открепительным талонам.

«У нас еще ничего, а на №145 голосовал по открепительным Кремлевский полк, 1000 человек», — сказал он.

Важное уточнение: голосовавшие по открепительным талонам имеют право заполнить только бюллетень партийных списков по выборам в Государственную думу.

В Саратовской области, по данным местных журналистов, было выдано 64 941 открепительных талонов. Учитывая, что явка в области в районе 48—49%, это значит , что «варяги» по жизни или принуждению составили 7.4% от проголосоваших. В понедельник мы увидим, каков был эффект.





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