Алексей Навальный : "Ответ как в анекдоте: 50%. Или убьют, или не убьют"

Алексей Навальный , заключенный ИК 2 в Покрове Владимирской области, дал интервью газете The New York Times . В нем он говорит о результатах саммита президентов Путина и Байдена, подробно рассказывает о своем видении избирательной кампании и выборах, о страхах власти и о возможностях оппозиции бороться с режимом, о том, почему не надо вводить санкции против России, но надо — против тех, кто, обворовывая страну, является опорой режима Путина, рассказывает о тюремном быте, о том, почему лучшее для него время суток с 5 до 6 утра, об "изысках" тюремной кулинарии и о том, какое счастье, когда тебя перестают будить каждый час и проверяют ночью лишь каждые два часа. The New York Times опубликовала цитаты из интервью, соратники Навального выложили в социальных сетях интервью так как оно было дано — со всеми вопросами и ответами. NT публикует интервью в полном варианте на русском языке