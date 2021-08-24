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Член СПЧ Ева Меркачева о критериях объявления журналиста иностранным агентом

24.08.2021

«Отдувался» за весь Минюст зам начальника управления ведомства Роман Цыганов. Он смотрел на нас грустно, и мне показалось, ему было неловко