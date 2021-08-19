Члены ГКЧП : Кем были и Как закончили

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Олег Бакланов (1932 —2021 гг.)
Кем был: заместитель председателя Совета обороны при президенте СССР, член ЦК КПСС, член ГКЧП.
Кем стал: был арестован, полтора года провел в СИЗО «Матросская Тишина», в 1994 г. амнистирован. Председатель совета директоров корпорации ОАО «Рособщемаш», руководит программами по ракетно-космической технике. Председатель общества дружбы и сотрудничества народов Украины и России. Советник генерального директора РКК "Энергия" им. С.П. Королева
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Владимир Крючков (1924–2007 гг.)
Кем был: генерал армии, председатель КГБ СССР, член ЦК КПСС, член ГКЧП.
Кем стал: был арестован, находился в СИЗО «Матросская Тишина», в декабре 1992 г. освобожден под подписку о невыезде, в 1994 г. амнистирован. В 1994 г. работал председателем научно-технического совета при театральном режиссере и политологе Сергее Кургиняне. С середины 1990-х был председателем совета директоров входящего в АФК «Система» АО «Регион». В конце 90-х входил в оргкомитет Движения в поддержку армии, в 1998–1999 гг. — советник директора ФСБ Владимира Путина.
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Валентин Павлов (1937–2003 гг.)
Кем был: премьер-министр СССР, член ЦК КПСС, член ГКЧП.
Кем стал: утром 19 августа у Павлова было диагностировано алкогольное отравление, на следующий день он был госпитализирован в ЦКБ с диагнозом «гипертонический криз». Оттуда был переведен в СИЗО «Матросская Тишина», после ознакомления с делом был отпущен, в 1994 г. амнистирован. В 1994–1995 гг. — президент Часпромбанка, в 1996–1997 гг. — советник Промстройбанка. У обоих банков во второй половине 1990-х были отозваны лицензии.
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Борис Пуго (1937–1991 гг.)
Кем был: генерал-полковник, министр внутренних дел СССР, член Совбеза СССР, член ЦК КПСС, член ГКЧП.
Застрелился 22 августа 1991 г. Застрелилась также его жена Валентина Пуго.
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Василий Стародубцев (1931 —2011 гг.)
Кем был: народный депутат СССР, председатель Крестьянского союза СССР, глава Союза аграрников РСФСР, член ГКЧП.
Кем стал: был арестован, находился в СИЗО «Матросская Тишина», в июне 1992 г. освобожден по состоянию здоровья под подписку о невыезде, в 1994 г. амнистирован. Один из основателей Аграрной партии России. В 1993–2001 гг. — член Совета Федерации. С 1997 г. — член ЦК КПРФ. В 1997–2005 гг. — губернатор Тульской области. С 2007 г. — депутат Госдумы РФ от КПРФ. Член попечительского совета Пенсионного фонда работников агропромышленного комплекса. В 2011 году так же, по списку Коммунистической партии Российской Федерации по Тульской области, избран депутатом Государственной Думы. Скончался 30 декабря 2011 года
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Александр Тизяков (1926 —2019 гг.)
Кем был: генеральный директор Машиностроительного завода им. Калинина, вице-президент Научно-промышленного союза СССР, президент Ассоциации государственных предприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, член ГКЧП.
Кем стал: был арестован, находился в СИЗО «Матросская Тишина», в 1994 г. амнистирован. С начала 2000-х гг. является соучредителем АОЗТ «Антал» (машиностроение) и страховой компании «Северная казна», а также учредителем ООО «Видикон» (производство ДСП) и компании «Фиделити» (производство товаров народного потребления). Возглавлял совет директоров инвестиционно-трастовой компании «Новые технологии». До конца жизни — президент российско-киргизского предприятия «Технология», научный руководитель ООО «Наука-93».
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Дмитрий Язов (1923 — 2020 гг.)
Кем был: маршал, министр обороны СССР, член ГКЧП.
Кем стал: был арестован, по февраль 1992 г. находился в СИЗО «Матросская Тишина», в 1994 г. амнистирован. Был назначен главным советником-консультантом начальника Академии Генерального штаба. В конце 1990-х — главный военный советник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны. C 2006 г. по настоящее время работает в службе генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации, советник министра обороны Анатолия Сердюкова. Скончался на 95 году жизни, военноначальнику, нарушевшему присягу и предавшему своего главнокомандующего соболезнования прислали действующий прзидент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Язов похоронен с воинскими почестями на федеральном мемориальном кладбище.
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Геннадий Янаев (1937–2010 гг.)
Кем был: вице-президент СССР, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, председатель ГКЧП.
Кем стал: был арестован, находился в СИЗО «Матросская Тишина», в 1994 г. амнистирован. Был консультантом комитета ветеранов и инвалидов государственной службы «Родина и честь», руководителем Фонда помощи детям-инвалидам с детства. В 2002–2010 гг. — заведующий кафедрой отечественной истории и международных отношений Российской международной академии туризма.
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Владислав Ачалов (1945–2011 гг.)
Кем был: генерал-полковник, замминистра обороны СССР, народный депутат РСФСР, член Верховного Совета РФ.
Кем стал: не был арестован по делу ГКЧП, так как Верховный Совет отказал прокуратуре в лишении Ачалова депутатской неприкосновенности. С сентября по ноябрь 1991 г. находился за штатом (в распоряжении министра обороны), затем был уволен в запас. В августе 1992 г. стал руководителем аналитического центра при председателе Верховного Совета РФ Р. Хасбулатове. В 1993 г. выступил на стороне Верховного Совета, сдался 4 октября при штурме парламента, до амнистии 1994 г. находился под арестом. С августа 1995 г. был сопредседателем Всероссийского офицерского собрания, до 2000 г. входил в оргкомитет Движения в поддержку армии. В 1999 г. баллотировался в Госдуму. В 2003–2011 гг. был председателем Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России».
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Валерий Болдин (1935–2006 гг.)
Кем был: помощник М.С. Горбачева, заведующий общим отделом ЦК КПСС, руководитель аппарата президента СССР.
Кем стал: был арестован, до декабря 1992 г. находился в СИЗО «Матросская Тишина», отпущен под подписку о невыезде, амнистирован в 1994 г. С 1994 г. и до самой кончины был советником президента банка «Нефтяной».
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Валентин Варенников (1923–2009 гг.)
Кем был: генерал армии, главнокомандующий Сухопутными войсками — заместитель министра обороны СССР.
Кем стал: был арестован, находился в СИЗО «Матросская Тишина». Единственный из всех участников процесса по ГКЧП отказался от амнистии и предстал перед судом. Был оправдан. В феврале 1994 г. указом президента уволен в отставку. В 1995 г. избран в Госдуму, был председателем комитета по делам ветеранов. В 2003 г. избран депутатом по списку блока «Родина», стал сопредседателем фракции. В 1997–2005 гг. — президент Российской ассоциации Героев. До 2009 года был советником министра обороны.
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Вячеслав Генералов (1946 г.)
Кем был: генерал-майор КГБ, заместитель начальника 9-го управления — службы охраны КГБ СССР, начальник охраны резиденции М.С. Горбачева в Форосе (объект «Заря»). Следствие по делу ГКЧП установило, что, «удерживая Президента СССР в пределах объекта «Заря», Генералов 19 августа ввел дополнительные ограничения, исключавшие возможность прорыва изоляции».
Кем стал: был арестован, в 1992 г. освобожден по состоянию здоровья. В 1993–1994 гг. — советник в АО «Регион», входящем в финансовую корпорацию «Система».
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Виктор Грушко (1930–2001 гг.)
Кем был: генерал-полковник КГБ, первый заместитель председателя КГБ СССР, делегат последнего, ХXVIII съезда КПСС.
Кем стал: был арестован, находился в СИЗО «Матросская Тишина», освобожден в декабре 1991 г. по состоянию здоровья (в тюрьме перенес два инфаркта). Автор мемуаров «Судьба разведчика» (1997). Явился прототипом главного героя британского криминального триллера Grushko (1994).
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Павел Грачев (1948 г.- 2012 г.)
Кем был: командующий Воздушно-десантными войсками СССР, Герой Советского Союза.
Кем стал: выполняя приказ, ввел в Москву Воздушно-десантные войска, готовил десантников к совместному со спецназом КГБ и войсками МВД штурму Верховного Совета. Поддерживал контакты с российским руководством. 20 августа направил десантников генерала Лебедя в поддержку защитников Белого дома. 23 августа 1991 г. был назначен председателем Госкомитета РСФСР по оборонным вопросам, затем первым заместителем министра обороны СССР. В 1992–1996 гг. — министр обороны РФ. Один из инициаторов первой войны в Чечне: обещал взять Грозный за 2 часа. Вышел в отставку в 1996 г. В 1997–2007 гг. — советник генерального директора «Рособоронэкспорта». С 2007 г. по настоящее время — руководитель группы советников гендиректора производственного объединения «Радиозавод им. А.С. Попова».
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Алексей Егоров (1953 г.)
Кем был: подполковник КГБ, помощник первого заместителя председателя КГБ СССР. По поручению Крючкова вместе с генерал-майором КГБ Жижиным подготовил две аналитические записки о введении в стране чрезвычайного положения, а также «развернутую программу наиболее насущных мер чрезвычайного характера».
Кем стал: с 1992 по 1994 г. работал в компании «Микродин», затем в правлении РАТО Банка, у которого в 1997 г. отозвали лицензию. В настоящее время — заместитель гендиректора по GR металлургической компании «Северсталь» Алексея Мордашова (№ 2 в списке русского Forbes). Член попечительского совета Третьяковской галереи. Владелец огромной коллекции бронзовых скульптур и живописи.
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Владимир Жижин (1939 —2014 гг.)
Кем был: генерал-майор разведки, заместитель начальника Первого главного управления (ПГУ) КГБ. Вместе с подполковником КГБ Алексеем Егоровым готовил аналитические записки о введении в стране чрезвычайного положения.
Кем стал: с середины 1990-х — заместитель директора Института стратегических оценок и анализа (директор — Вагиф Гусейнов, экс-глава КГБ Азербайджана) и председатель его совета директоров. Вплоть до выхода на пенсию — начальник информационно-аналитического отдела РВО/ОАО "Зарубежнефть" .
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Виктор Карпухин (1947–2003 гг.)
Кем был: генерал-майор КГБ, командир антитеррористического подразделения «Альфа», Герой Советского Союза.
Кем стал: в августе 1991 г. был отстранен от должности командира Группы «А». 27 декабря написал рапорт и через день был уволен из КГБ. В 1991–1992 гг. руководил Службой безопасности президента Казахстана Н.А. Назарбаева. С 1992 г. работал в сфере частного детективного бизнеса, являлся членом комитета Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности. Основал и возглавлял некоммерческую структуру «Росфонд». Принимал активное участие в международном движении ветеранов войны в Афганистане.
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Анатолий Лукьянов (1930 —2019 гг.)
Кем был: председатель Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС.
Кем стал: был арестован, по декабрь 1992 г. находился в СИЗО «Матросская Тишина», освобожден под подписку о невыезде, амнистирован в 1994 г. Избирался в Госдуму независимым кандидатом в 1993, 1995 и 1999 гг. С 1995 г. по настоящее время — член ЦК КПРФ. С 2004 г. — профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Владимир Медведев (1937 г.)
Кем был: генерал-майор КГБ СССР, руководитель личной охраны М.С. Горбачева.
Кем стал: после августовских событий отстранен от должности. С 1992 г. — член наблюдательного совета Ассоциации ветеранов органов государственной власти «Девятичи». В 1992 г. стал генеральным директором ЧОП «Фирма ЦЕНТР-К». С 1996 г. — советник Фонда «Антитеррор» (ФСБ и ФСО РФ).
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Юрий Плеханов (1930–2002 гг.)
Кем был: генерал-лейтенант КГБ, начальник 9-го управления — службы охраны КГБ СССР, член коллегии КГБ СССР.
Кем стал: был арестован, находился в СИЗО «Матросская Тишина», амнистирован в 1994 г. Вышел на пенсию, в какой-либо общественной, политической или деловой деятельности после путча замечен не был. В 2002 г. в день смерти указом президента РФ В.В. Путина был восстановлен в звании и наградах.
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Юрий Прокофьев (1939 г.)
Кем был: член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Московского городского комитета КПСС.
Кем стал: в ноябре 1991 г. стал заниматься высокими технологиями, создал несколько предприятий, работающих в этой сфере. В феврале 1992 г. стал вице-президентом АО «Инновационная компания «Панорама» (финансовые услуги), в октябре того же года — директором АО «ТВ-информ» (телекоммуникации), председатель президиума центрального совета движения «Отчизна». Президент Фонда стратегической культуры, Член Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Российская организация сотрудников правоохранительных органов», Председатель Редакционного совета журнала «Плацдарм».
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Сергей Суровикин (1966 г.)
Кем был: капитан, командир батальона Таманской дивизии, в 1991 г. ему было всего 25 лет. Суровикин прославился на всю страну тем, что одна из его БМП задавила насмерть троих защитников Белого дома, которые пытались помешать проходу боевых машин по Садовому кольцу, — Дмитрия Комаря, Илью Кричевского и Владимира Усова.
Кем стал: последние 20 лет делал военную карьеру: с отличием окончил Военную академию Фрунзе и Академию Генштаба, служил в Екатеринбурге, Таджикистане и Москве, воевал в Чечне, стал генерал-лейтенантом и первым заместителем командующего войсками ЦВО. С 2017 года — Главком Воездушно-космическими силами РФ, с 2021 г. — генерал армии.
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Олег Шенин (1937–2009 гг.)
Кем был: член ЦК и Политбюро ЦК КПСС, народный депутат СССР.
Кем стал: был арестован, провел более года в СИЗО «Матросская Тишина». В 1994 г. амнистирован. С 1993 по 2001 г. был председателем Совета СКП-КПСС (Союз коммунистических партий — Коммунистическая партия Советского Союза; считает себя преемницей КПСС). В 2004 г. после раскола партии стал председателем КПСС. В 2008 г. предпринял попытку выдвинуться в президенты России, но ЦИК отказал ему в регистрации.