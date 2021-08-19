Члены ГКЧП : Кем были и Как закончили

Владислав Ачалов (1945–2011 гг.)



Кем был: генерал-полковник, замминистра обороны СССР, народный депутат РСФСР, член Верховного Совета РФ.



Кем стал: не был арестован по делу ГКЧП, так как Верховный Совет отказал прокуратуре в лишении Ачалова депутатской неприкосновенности. С сентября по ноябрь 1991 г. находился за штатом (в распоряжении министра обороны), затем был уволен в запас. В августе 1992 г. стал руководителем аналитического центра при председателе Верховного Совета РФ Р. Хасбулатове. В 1993 г. выступил на стороне Верховного Совета, сдался 4 октября при штурме парламента, до амнистии 1994 г. находился под арестом. С августа 1995 г. был сопредседателем Всероссийского офицерского собрания, до 2000 г. входил в оргкомитет Движения в поддержку армии. В 1999 г. баллотировался в Госдуму. В 2003–2011 гг. был председателем Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России».

