Загадка: включается громкоговоритель и над всей зоной раздаётся: «Внимание! Прозвучала команда “подъём”. Всем отрядам выключить ночное освещение и приступить к подготовке к утренним массовым мероприятиям». Потом играет гимн, и начинается зарядка. В это время двое просыпаются, переглядываются, говорят: «Ну неееет». И снова засыпают.
Отгадка: это Юля ко мне на длительное свидание приехала.
И это были очень кайфовое три дня. Цените простые жизненные моменты, друзья мои. Они очень–очень хороши, это понимаешь, лишившись их. Например, ваши родители, наверняка, месяцами зазывают вас в гости. А вам не хочется. Ведь будут кормить как на убой, лезть с расспросами. Ну и вообще – времени нет.
А я вот попросил, чтобы на свидание приехали все–все (они приехали на несколько часов, она все три дня осталось только Юля), и мы провели реконструкцию дачного обеда. И сидел я вчера совершенно счастливый, глядя на кастрюлю щавелевого борща (в нашей семье его культ) и сковородку жареной картошкой.
Или просто, когда вы, не сговариваясь, в 2 ночи говорите друг другу самую романтическую фразу «Может пойдём, поедим?» И идёте на кухню есть и болтать. Это же фантастически прекрасно.
Или пить кофе, смотреть клипы по телеку и лениво перемывать кости звёздам. Сомнительное, вроде, занятие, но только если обычно в это время у вас нет обязательного «патриотического воспитания». Ну и уж не говоря о том, что впервые за много месяцев общаешься с родными без решёток и стёкол. Можешь обнять жену, детей, родителей и брата. Когда можешь сделать в любую секунду – ничего особенного. А вот проведите мысленно эксперимент, что лишились этого – сразу потянет обниматься.
И я совсем не хотел писать банальный дурацкий пост в стиле: “Позвоните родителям“. Но, типа, да. Позвоните. И на семейный обед сходите. И пойдите с женой/мужем есть в 2 ночи. И обнимайтесь при каждой возможности
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ОНА:
Посидела немного в тюрьме. Так круто! Длительное свидание с заключённым в российской тюрьме идёт три дня и устроено оно так:
— приезжаешь и привозишь с собой кучу продуктов, предварительно узнав у мужа, по какой еде он скучает больше всего.
— поэтому в сумках твоих много всего. От кастрюли готового щавелевого борща до пакета с вишней.
— охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя.
— потом раздевают, осматривают и обыскивают
— заводят в коридор, где несколько комнат и кухня.
В покровской колонии это всё очень приличного вида и похоже на 2-х звездочную гостиницу, даже картины на стенах висят.
Ну а потом заводят очень похудевшего загорелого улыбающегося мужчину в тюремный робе - это твой муж. И в таком закрытом пространстве с комнатами для свиданий и кухней вы проводите три дня. Прямо как в песне - «три счастливых дня было у меня». Правда, счастливых. Никаких стёкл и решеток. Любимый человек рядом. Протягиваешь руку и дотрагиваешься, всё ещё немного удивляясь, что никто не пытается помешать. Через три дня всё заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят. В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия — только пустая кастрюля из-под борща🤷♀️
Я очень рада, что наконец-то попала на свидание к Алексею, а вам всем он передавал огромный привет.
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NT: Алексей Навальный находится в заключении уже 200 дней по абсолютного бессудному приговору. За это время созданные им фонды и организации объявлены экстремисткими, многие его коллеги вынуждены были покинуть Россию, опасаясь уголовного преследования со стороны властей. "Среди экс-руководителей штабов 21% эмигрировали, 29% находятся под следствием, 40% занимаются собственными проектами и политикой",— выяснили журналисты РБК. Около сорока различных интернет-ресурсов, связанных с именем Навального заблокированы на территории РФ.