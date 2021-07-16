Путин лично дал указание помочь избранию «психически неуравновешенного» Трампа

Как утверждают журналисты, среди которых бывший шеф-бюро Guardian в Москве Люк Хардинг, Путин принял это решение 22 января 2016 года на заседании узкого круга высоких российских чиновников, среди которых были министр обороны Сергей Шойгу, тогдашний глава СВР Михаил Фрадков , глава ФСБ Александр Бортников и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Шойгу , Бортникову и Фрадкову были даны поручения по подготовке конкретных мер.
Заседание это основывалась на трех-страничной выжимки из аналитической записки , которую еще 14 января 2016 года подготовил глава Экспертного управления президента РФ Владимир Симоненко. В записке ( она насчитывает как минимум 18 страниц — судя по фотокопиям, которые приводит Guardian) говорилось — газета выложила скриншот этого абзаца , что Трамп — перспективный кандидат от Республиканской партии, что его избрание посеет в США хаос, может привести к социальному взрыву, а это России выгодно, учитывая, что США — главный инициатор санкций против РФ.
Газета увтерждает, что президент Путин, ознакомившись с этой запиской через два дня отдал письменный приказ тогдашнему главе международного управления АП Александру Манжосину ( отправлен в отставку в 2018 году) с тем,чтобы тот организовал обсуждение документа в Совете безопасности РФ. Спустя еще 6 дней Путин собрал совещание, на котором создается комиссия во главе с Сергеем Шойгу, которая должна организовать избрание Дональда Трампа президентом США.
А еще через несколько месяцев, в конце июля 2016 года, хакеры ГРУ взломали серверы Демократической партии США. И это стало одной из причин поражения кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон.
Комментарий The New Times:
Нет никаких сомнений, что Путин мог и, скорее всего, отдал приказ о содействии в избрании президентом США оппонента Хиллари Клинтон, которая жестко критиковала Владимира Путина после присоединения Крыма в 2014 году и развязанной им гибридной войны на востоке Украины.
За тридцать три года до этого , в 1983 -м, тогдашний генеральный секретарь ЦК КПСС, в прошлом многолетний глава КГБ СССР Юрий Андропов, находясь почти безвылазно на больничной койке ( он скончается в феврале 1984 года) отдал приказ трем резидентурам КГБ в США — на восточном и на западном побережьях — начать кампанию дезинформации с целью не дать избраться на второй срок Рональду Рейгану, который назвал СССР империей зла. «Рейган — это война»,— под таким лозунгом велась эта кампания, которая закончилась полным провалом КГБ : Рейган победил в 49 из 50 штатов США.
О том, что Путин рискнул пойти по дорожке, проложенной Андроповым, ЦРУ узнало от своего агента, высокопоставленного кремлевского чиновника (по слухам — помощника Путина) тогда же, в 2016 году. Об этом газета The New York Times писала в 2019 году, и в этом же материале газета рассказала, что публикация знаменитого досье Стила (Steele Trump's Dossier) заставило ЦРУ вывезти своего агента из Москвы в 2017 году. (Хотели сразу после появления досье осенью 2016 года, но агент сопротивлялся, пишет газета, не мог оставить близких).
Не исключено, что журналисты Guardian получили доступ к документам, вывезенными или переданными этим американским шпионом, многие годы проработавшим бок о бок с высокими чиновниками в Кремле.
Однако, три соображения заставляют все же внести ложку дегтя в комментарий к статьей Guardian.
Первое: в январе 2016 года еще никто не мог знать, что у Дональда Трампа есть шанс взойти в Овальный кабинет Белого дома. Автор была на праймериз республиканцев в январе в штате Нью Хемпшир — Трамп выглядел абсолютным фриком, аутсайдером и мало кто из собеседников тогда говорил о нем как о «перспективном» кандидате. А вот в мае 2016 года, когда с гонки сошел консерватор Тед Круз, стало понятно, что Трамп таки станет номинантом от Республиканской партии США на пост президента и видимо именно тогда в американские выборы включились российские обожатели «психически неуравновешенного» американца.
Второе соображения касается непосредственно самого документа,на который ссылается газета. Автору приходилось много работать с документами Особых папок Политбюро ЦК КПСС в начале девяностых годов, когда архивы были чуть приоткрыты. Документы, которые ложились на стол первого лица, обязательно имели гриф «Сов.секретно» или «Сов. секретно Особая папка». Однако, если верить Guardian, документ № 32-04/ ВД имел гриф более низкого ранга «секретно» , а буквы «ВД» часто встречаются на различных внутренних документах российских министерств и агентств и означают «внутриведомственный документ». Такой документ вряд ли мог оказаться в папочках Путина.
В третьих, фотокопии, которые приводит Guardian, указывают на то, что цитаты взяты из многостраничной аналитической записки ( как минимум, 18 страниц), стиль которой скорее отсылает к творчеству экспертов в погонах из институтов при Совете безопасности РФ.
Впрочем, в тексте упоминаются и иные документы, которые авторы, как они пишут, видели, но прямых цитат из которых нет.